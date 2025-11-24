"Никто не имеет права пересечь". Стефанчук назвал "красные линии" Украины по мирному соглашению

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова к переговорам с РФ по завершению войны. В то же время он отметил, что есть определенные "красные линии" мирного соглашения, которые никто не может пересечь.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Руслан Стефанчук заявил во время выступления на парламентском саммите Крымской платформы в Швеции.
По его словам, существуют "красные линии" Украины, которые никто не имеет права пересечь - "ни физически, ни юридически, ни морально".
"Никакого юридического признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничений для Сил обороны Украины. Никакого вето на право Украины выбирать своих будущих союзников", - заявил Стефанчук.
Он добавил, что любой "настоящий мирный процесс" должен базироваться на принципе: "ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы".
Кроме того, спикер Рады подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от своих языка, веры и национальной идентичности. Он отметил, что одна из первых в мире - Конституция Пилипа Орлика от 1710 года, является украинским документом.
"Потому что Конституция и воля собственного народа является еще одной красной линией, которую никто и никогда не имеет права нарушать", - отметил Стефанчук.
Напомним, 23 ноября в Женеве начались обсуждения мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии.
Окончательный вариант документа согласуют президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп непосредственно во время встречи.
Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что предварительные переговоры были "продуктивными и даже убедительными".
Украинский лидер уже сделал заявление по результатам первых переговоров в Женеве. Комментарий также дал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров - по его словам, переработанный план "отражает большинство украинских приоритетов".
Ход переговоров прокомментировал и президент США Дональд Трамп. По его словам, "что-то хорошее действительно может произойти".