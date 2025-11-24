"Никто не имеет права пересечь". Стефанчук назвал "красные линии" Украины по мирному соглашению

По его словам, существуют "красные линии" Украины, которые никто не имеет права пересечь - "ни физически, ни юридически, ни морально".

"Никакого юридического признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничений для Сил обороны Украины. Никакого вето на право Украины выбирать своих будущих союзников", - заявил Стефанчук.

Он добавил, что любой "настоящий мирный процесс" должен базироваться на принципе: "ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы".

Кроме того, спикер Рады подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от своих языка, веры и национальной идентичности. Он отметил, что одна из первых в мире - Конституция Пилипа Орлика от 1710 года, является украинским документом.

"Потому что Конституция и воля собственного народа является еще одной красной линией, которую никто и никогда не имеет права нарушать", - отметил Стефанчук.