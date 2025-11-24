"Ніхто не має права перетнути". Стефанчук назвав "червоні лінії" України щодо мирної угоди

За його словами, існують "червоні лінії" України, які ніхто не має права перетнути - "ні фізично, ні юридично, ні морально".

"Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень для Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників", - заявив Стефанчук.

Він додав, що будь-який "справжній мирний процес" має базуватися на принципі: "нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи".

Крім того, спікер Ради наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від своїх мови, віри й національної ідентичності. Він зауважив, що одна з перших у світі - Конституція Пилипа Орлика від 1710 року, є українським документом.

"Бо Конституція і воля власного народу є ще однією червоною лінією, яку ніхто й ніколи не має права порушувати", - зазначив Стефанчук.