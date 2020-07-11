Нідерланди подають до суду на Росію, а в Києві можуть повернути жесткий карантин: новини за 10 липня

Колаж РБК-Україна

Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини, в Кремлі заявили, що Україна повинна офіційно підтвердити наміри переглянути мінські угоди, в Києві можуть повернути жорсткий карантин. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 10 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Нідерланди подають в суд на Росію через катастрофу MH17

Нідерланди подають позов проти Росії в Європейський суд з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17. Таке рішення прийняв уряд Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що досягнення справедливості для 298 жертв падіння рейсу MH17 і їх родичів є і залишається вищим пріоритетом уряду. Про цей крок також поінформована Рада Безпеки ООН.

У Києві погіршується ситуація з COVID-19, можуть повернути жорсткий карантин

У Києві кожний четвертий заклад порушує правила карантину. В столиці погіршуєтсья епідеміологічна ситуація і можуть повернути жосткий карантин.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко на онлайн-брифінгу.

Правоохоронці перевіряють заклади на виконання карантинних правил. За останні кілька днів перевірили більше 430 закладів. В результаті було складено 107 адміністративних протоколів.

У Путіна розцінили слова Рєзнікова як сигнал про вихід з мінських угод

У Кремлі заявили, що Україна має офіційно підтвердити наміри переглянути мінські угоди. В іншому випадку РФ буде розглядати це як відмову України від усіх домовленостей і від переговорів по Донбасу.

Таку заяву зробив помічник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, коментуючи слова українського віце-прем'єра Олексія Резнікова про необхідність перегляду угод, досягнутих в Мінську.

МОЗ оновив список країн "червоної зони": що змінилося

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони". Зокрема, в список потрапила Болгарія.

Всього в списку "червоної зони" знаходиться 61 країна. Серед них США, Вірменія, Бельгія, Ізраїль, Молдова, Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Україна, Єгипет, Албанія, Болгарія, Чехія та інші..

В список "зеленої зони" потрапили Румунія, Сербія, Польща, Хорватія, Італія, Греція, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Швейцарія, Узбекистан, Австрія, Словенія, Угорщина, Норвегія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Грузія, Латвія та інші.

Діти з окупованих територій можуть вступати без ЗНО: Зеленський підписав закон

В Україні учні з тимчасово окупованих територій можуть вступати у всі вузи без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання. У п'ятницю, 10 липня, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Так, документом дозволено надходження за вступних іспитів у межах установлених квот абітурієнтам, які проживають на тимчасово окупованих територіях і територіях населених пунктів на лінії зіткнення, у всі вищі навчальні заклади України.

Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватися за результатами вступних екзаменів або на основі ЗНО - за власним вибором.

Мер Сеула, якого знайшли мертвим, залишив передсмертну записку

Мер Сеула Пак Вон Сун, який був напередодні виявлений мертвим, залишив передсмертну записку. Вона була виявлена в будинку колишнього мера південнокорейської столиці. У записці зокрема міститься прохання кремувати його останки і розвіяти прах над могилами його батьків.

"Я прошу вибачення перед усіма людьми. Я дякую кожному, хто був зі мною в моєму житті", - написав Пак Вон Сун.

Відзначимо, вчора тіло Пак Вон Сун виявили в горах Бугаксан північ від Сеула. До цього була інформація, що він пропав без вісті.

Собор Святої Софії в Стамбулі стане мечеттю

Собор Святої Софії в Стамбулі стане мечеттю. Державна рада Туреччини скасувала постанову про присвоєння Собору статусу музею. Таким чином, турецький уряд отримав законну можливість змінити статус Айя-Софії з музею на мечеть.

Собор Святої Софії побудували в 537 році. Це був найбільший храм в християнському світі.

Потужні зливи і перепади до 20 градусів: по яких областях вдарить негода

Погода в Україні принесе сильні погодні неприємності на вихідних. Особливо "несолодко" доведеться мешканцям західних областей. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, синоптики прогнозують, що різкі перепади температур, коли на Заході вдень +16, а на Півдні і Сході +34 варто чекати вже в неділю, 12 липня. До того ж, деякі західні області можуть постраждати від потужної зливи.