Нідерланди подають в суд на Росію через катастрофу MH17

Фото: голова МЗС Нідерландів Стеф Блок (flickr.com/ministeriebz)

Таке рішення прийняв уряд Нідерландів

Нідерланди подають позов проти Росії в Європейський суд з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17. Таке рішення прийняв уряд Нідерландів.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що досягнення справедливості для 298 жертв падіння рейсу MH17 і їх родичів є і залишається вищим пріоритетом уряду.

"Крок, який ми робимо сьогодні, подаючи справу до ЄСПЛ і тим самим максимально підтримуючи скарги родичів загиблих, наближає нас до цієї мети", - заявив він.

Про цей крок також поінформована Рада Безпеки ООН.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що в Російської Федерації є своя версія авіакатастрофи малайзійського Boeing MH17 в 2014 році, а "західні експерти не прислухаються до цієї версії".

Відзначимо, адвокат родичів загиблих у катастрофі Boeing 777 над Донбасом у 2014 році заявив, що установка ЗРК "Бук", яка ймовірно збила літак, не могла залишити територію РФ, дозвіл дав саме Путін.