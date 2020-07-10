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Мер Сеула, якого знайшли мертвим, залишив передсмертну записку

Сеул, П'ятниця 10 липня 2020 10:59
Мер Сеула, якого знайшли мертвим, залишив передсмертну записку
Фото: Пак Вон Сун (media.az)
Автор: Анастасия Рокитна

У записці міститься прохання кремувати його останки

Мер Сеула Пак Вон Сун, який був напередодні виявлений мертвим, залишив передсмертну записку. Вона була виявлена в будинку колишнього мера південнокорейської столиці.

Про це повідомляє Associated Press.

У записці також міститься прохання кремувати його останки і розвіяти прах над могилами її батьків.

"Я прошу вибачення перед усіма людьми. Я дякую кожному, хто був зі мною в моєму житті", - написав Пак Вон Сун.

Відзначимо, вчора тіло Пак Вон Сун виявили в горах Бугаксан північ від Сеула. До цього була інформація, що він пропав без вісті.

Пак Вон Сун був мером столиці Південної Кореї з 2011 року. Він був активістом-правозахисником, засновником низки громадських організацій та громадських організацій.

Також Пак Вон Суна розглядали одним з претендентів на пост президента країни на виборах 2022 року.

Нагадаємо, попередньою причиною смерті мера Сеула Пак Он Суна є самогубство.

До цього у Південній Кореї заявили про смерть Он Суна, проте поліція спростувала цю інформацію.

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