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Діти з окупованих територій можуть вступати без ЗНО: Зеленський підписав закон

П'ятниця 10 липня 2020 17:52
Діти з окупованих територій можуть вступати без ЗНО: Зеленський підписав закон
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Документ був внесений в Раду Володимиром Зеленським

В Україні учні з тимчасово окупованих територій можуть надходити у всі вузи без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання. У п'ятницю, 10 липня, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, документом дозволено надходження за вступних іспитів у межах установлених квот абітурієнтам, які проживають на тимчасово окупованих територіях і територіях населених пунктів на лінії зіткнення, у всі вищі навчальні заклади України.

Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватися за результатами вступних екзаменів або на основі ЗНО - за власним вибором.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, 3 липня Верховна рада схвалила законопроект №3734, 310 нардепів підтримали документ за основу і в цілому.

Крім того, президент Володимир Зеленський вніс у Раду проект 24 червня.

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