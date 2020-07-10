У Путіна розцінили слова Рєзнікова як сигнал про вихід з мінських угод

Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)

У РФ просять Україну на офіційному рівні підтвердити заяву Рєзнікова

У Кремлі заявили, що Україна має офіційно підтвердити наміри переглянути мінські угоди. В іншому випадку РФ буде розглядати це як відмову України від усіх домовленостей і від переговорів по Донбасу.

Про це повідомляє ТАСС.

Таку заяву зробив помічник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, коментуючи слова українського віце-прем'єра Олексія Резнікова про необхідність перегляду угод, досягнутих в Мінську.

"Якщо найближчим часом цю заяву буде підтверджено або спростовано тепер вже прем'єр-міністром або президентом України, то це дійсно означає вихід України з мінських угод, а отже і з мінського і нормандського форматів переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі", - заявив Козак.

За його словами, це також означатиме, що президент Володимир Зеленський повинен буде визнати недійсним свій підпис під підсумковим комюніке паризького саміту 9 грудня 2019 року.

Нагадаємо, вчора віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков закликав Захід підтримати перегляд мінських угод.

Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна посол Франції Етьєн де Понсен заявляв, що сьогодні дійсно є потреба в роз'ясненнях і уточненнях мінських угод, адже вони були укладені ще в 2014 і 2015 роках.

На початку червня Резніков також заявляв, що дія мінських угод давно закінчилася, і Україні нічого не заважає війти з них у будь-який час.