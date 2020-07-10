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Собор Святої Софії в Стамбулі став мечеттю

Стамбул, Туреччина, П'ятниця 10 липня 2020 16:28
Собор Святої Софії в Стамбулі став мечеттю
Фото: Собор Святої Софії (wikimedia by Arild Va gen)
Автор: Лера Полищук

Айя-Софія з 1934 року була музеєм

Собор Святої Софії в Стамбулі став мечеттю. Державна рада Туреччини скасувала постанову про присвоєння Собору статусу музею.

Про це повідомляє телеканал CNN Turk.

Таким чином, турецький уряд отримав законну можливість змінити статус Айя-Софії з музею на мечеть.

Нагадаємо, Собор Святої Софії побудували в 537 році. Це був найбільший храм в християнському світі. У часи Османської імперії Собор змінив свій статус на мечеть, а музеєм Айя-Софія стала в 1934 році за першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрке.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган щороку ставить питання про перетворення музею Айя-Софія в мечеть. Однак у 2020 році ситуація зі Святою Софією загострилася.

Турецький президент заявив, що хоче перетворити собор Святої Софії на мечеть в якості "належної відповіді" президенту США Дональду Трампу, який підтримав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

За збереження статус-кво діючого музею висловилися Російська Федерація, Сполучені Штати, Греція та Франція.

В ЮНЕСКО заявили, що Свята Софія включена в список спадщини як музей та її статус повинен залишитися незмінним. Греція, в свою чергу, називає образою як християн, так і міжнародного співтовариства в цілому ідею перетворити собор з музею в мечеть.

Нагадаємо, 25 березня минулого року Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

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