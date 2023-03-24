ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Пятница 24 марта 2023 17:10
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Тарифы на электроэнергию останутся неизменными до окончания отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении", - заявил премьер.

Как отметил Шмыгаль, механизм возложенной специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля этого года.

"То есть цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений", - резюмировал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в условиях полномасштабной войны и обстрелов энергосистемы необходимо сбалансировать финансовое состояние энергорынка, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Также ранее мы писали, что украинцам готовят повышение тарифов на воду. Средние расходы на водоснабжение и водоотвод увеличатся на 60 грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Электроэнергия услуги ЖКХ Тарифы на ЖКХ
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию