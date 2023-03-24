Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении", - заявил премьер.

Как отметил Шмыгаль, механизм возложенной специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля этого года.

"То есть цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений", - резюмировал он.