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Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких сферах наибольший прогресс

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Пятница 24 марта 2023 14:23
Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких сферах наибольший прогресс Фото: Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина выполнила 72% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Был обнародован ежегодный отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2022 год. Общий прогресс исполнения соглашения увеличился на 9%.

Отмечается, что наибольший прогресс достигнут в таких областях:

  • статистика и обмен информацией - 96%,
  • интеллектуальная собственность - 94%,
  • юстиция, свобода, безопасность, права человека - 91%,
  • гуманитарная политика - 91%,
  • управление государственными финансами - 90%.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина, несмотря на полномасштабную войну, продолжила активный процесс адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

"Заканчиваем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап - переговоры о членстве в ЕС", - сказала она.

Так, за 2014-2022 годы главные исполнители обязательств согласно соглашению демонстрируют такие показатели:

  • Кабмин выполнил 70% мер,
  • Верховная Рада - 61%,
  • другие органы государственной власти - 59%.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к началу переговоров о членстве в ЕС уже в этом году. Теперь готовность необходима со стороны ЕС.

РБК-Украина анализировало, когда Украина может вступить в ЕС и какие требования Брюсселя еще предстоит выполнить.

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