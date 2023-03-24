ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ обстреляла "Пункт несокрушимости" в Константиновке: погибли 3 переселенца, еще двое ранены

Новина українською →
Донбасс, Пятница 24 марта 2023 08:51
РФ обстреляла "Пункт несокрушимости" в Константиновке: погибли 3 переселенца, еще двое ранены Фото: РФ обстреляла "Пункт несокрушимости" в Константиновке Донецкой области 24 марта (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу ночью, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Три человека, которые были переселенцами погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, в 01.00 армия РФ обстреляла город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Одна из ракет попала в здание "Пункта несокрушимости", а другая - вблизи него.

"В результате попадания российской ракеты в "Пункт несокрушимости" в Константиновке погибли три человека", - говорится в сообщении.

В частности, под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, из Часов Яра и с. Опытное Покровского района.

"Еще двое граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести", - добавили в ведомстве.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее уже сообщалось, что российские оккупанты наносят удары по "Пунктам несокрушимости" в Донецкой области, где люди могут согреться и получить доступ к электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Константиновка
NEWS
ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки
ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки
DAILY
Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить