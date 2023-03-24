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ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки

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Украина, Пятница 24 марта 2023 08:22
ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 24 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро пятницы, 24 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 1020 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 169 170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 23 ББМ и две ракеты и 5 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 169170 (+1020) человек ликвидировано;
  • танков - 3574 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин - 6921 (+23) единиц;
  • артиллерийских систем - 2616 (+8) единиц;
  • РСЗО - 511 (+0) единиц;
  • средства ПВО - 276 (+3) единиц;
  • самолетов - 305 (+0) единиц;
  • вертолетов - 290 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2208 (+5) единиц;
  • крылатые ракеты - 911 (+2) штук;
  • корабли /катера - 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5464 (+12) единиц;
  • специальная техника - 277 (+4) единиц.

Как сообщалось, украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери живой силы и техники, враг не прекращает наступательные действия.

По данным Института изучения войны, ВСУ провели контрнаступательную операцию в Запорожской области, тогда как оккупанты хотят взять в окружение Авдеевку.

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