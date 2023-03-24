ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки

По данным на утро пятницы, 24 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 1020 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 169 170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 23 ББМ и две ракеты и 5 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери живой силы и техники, враг не прекращает наступательные действия.

По данным Института изучения войны, ВСУ провели контрнаступательную операцию в Запорожской области, тогда как оккупанты хотят взять в окружение Авдеевку.

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