ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки
По данным на утро пятницы, 24 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 1020 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 169 170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 23 ББМ и две ракеты и 5 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 169170 (+1020) человек ликвидировано;
- танков - 3574 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин - 6921 (+23) единиц;
- артиллерийских систем - 2616 (+8) единиц;
- РСЗО - 511 (+0) единиц;
- средства ПВО - 276 (+3) единиц;
- самолетов - 305 (+0) единиц;
- вертолетов - 290 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2208 (+5) единиц;
- крылатые ракеты - 911 (+2) штук;
- корабли /катера - 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5464 (+12) единиц;
- специальная техника - 277 (+4) единиц.
Как сообщалось, украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери живой силы и техники, враг не прекращает наступательные действия.
По данным Института изучения войны, ВСУ провели контрнаступательную операцию в Запорожской области, тогда как оккупанты хотят взять в окружение Авдеевку.
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