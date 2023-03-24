Украина передала РФ всех тяжелораненых, попавших в плен с начала вторжения

В пятницу, 24 марта, Украина в одностороннем порядке передала государству-агрессору России тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку. В то же время РФ продолжает удерживать в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, детей и женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

В Штабе отмечают, что Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне.

"В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право", - добавили в Штабе.

В то же время, как подчеркивается, Россия, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в плен еще до начала широкомасштабного вторжения.

"Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны быть возвращены Украине путем репатриации без всяких условий", - констатируют в сообщении.

Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе.