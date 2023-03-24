В Румынии сенатор предлагает аннексировать часть Украины. В МИД ответили санкциями

Пророссийский сенатор Румынии Диана Шошоаке предложила аннексировать часть территорий Украины. Министерство иностранных дел Украины инициирует санкции против нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикер МИД Олега Николенко в Facebook.

Диана Шошоаке подала законопроект, предлагающий расторгнуть договор о добрососедстве и сотрудничестве Румынии и Украины. Сенатор призывает "присоединить исторические территории". Речь идет о Северной Буковине, Герце, Буджаке (Кагул, Болград, Измаил), историческом Марамуреше и острове Змеином.

Она заявила, что Румыния "должна восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию населения". При этом она просит "учесть" помощь Бухареста Украине в войне и "отдать территории".

Позже сенатор пыталась оправдаться, заявляя, что ее инициатива не имеет никакого отношения к войне, а цель - "избежать принудительной этнической ассимиляции румын в Украине".

Реакция Украины

Спикер МИД Олег Николенко назвал действия Шошоаке "классическим примером из методики российского реваншизма".

"Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, поднять дух добрососедства между Украиной и Румынией", - отметил он.

Кроме того, МИД инициирует санкции против пророссийского сенатора за угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, недавно глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет поддерживать движение Украины в НАТО и Евросоюз из-за якобы несоблюдения прав закарпатских венгров.

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