Германия передала Украине инженерные танки Dachs и пулеметы для танков Leopard

Германия передала новый пакет помощи для Украины, в который вошли три инженерных танка Dachs.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Украина также получила 70 пулеметов M-G3 для танков Leopard 2, БМП Marder и Dachs.

Германия также передала нашим защитникам 30 датчиков для обнаружения вражеских дронов.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что страна уже отправила Украине БМП Marder.

К тому же Германия передала Украине снаряды для артиллерии и РСЗО.

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