Горел не только Ильский НПЗ: Генштаб раскрыл полный список объектов РФ, пораженных ночью
В ночь на 17 февраля Силы обороны нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и ряду логистических и военных объектов россиян на оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Удары по территории РФ
По данным Генштаба, в ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Ильский (Краснодарский край, РФ) украинские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский".
После поражения на объекте начался пожар. Предприятие является одним из крупнейших в нефтяной отрасли юга РФ, обеспечивает производство нефтепродуктов и поддерживает армию оккупантов.
Мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год.
Удары по временно оккупированным территориям
На ВОТ Запорожской области в районах Розовки и Любимовки поражены районы сосредоточения российских войск.
В районе Зеленополя нанесен удар по узлу связи 127-й мотострелковой дивизии противника.
Кроме того, в Донецке и вблизи населенного пункта Лидино поражены логистические склады МТЗ.
Потери российских захватчиков и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские войска и в дальнейшем будут системно наносить удары, направленные на ослабление боевого потенциала агрессора.
Атаки на Ильский НПЗ и не только
Напомним, сегодня ночью в Краснодарском крае местные жители сообщили об атаке дронов и возгорании на нефтяном предприятии.
В соцсетях массово появились фото и видео последствий ударов неизвестными беспилотниками.
Позже официально подтвердили пожар на Ильском НПЗ. В частности, под удар попал резервуар с нефтепродуктами, после чего возник масштабный пожар.
НПЗ "Ильский", который является одним из крупнейших на юге России, неоднократно становился целью атак украинских дронов. Мощность завода составляет около 138 000 баррелей в сутки.
Также в оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время.
Кроме того, по данным российских СМИ, ночью ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ, в результате чего произошел пожар. Известно, что завод производит компоненты взрывчатки.