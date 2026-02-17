Горел не только Ильский НПЗ: Генштаб раскрыл полный список объектов РФ, пораженных ночью

В ночь на 17 февраля Силы обороны нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и ряду логистических и военных объектов россиян на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram .

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские войска и в дальнейшем будут системно наносить удары, направленные на ослабление боевого потенциала агрессора.

Кроме того, в Донецке и вблизи населенного пункта Лидино поражены логистические склады МТЗ.

В районе Зеленополя нанесен удар по узлу связи 127-й мотострелковой дивизии противника.

На ВОТ Запорожской области в районах Розовки и Любимовки поражены районы сосредоточения российских войск.

Мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год.

После поражения на объекте начался пожар. Предприятие является одним из крупнейших в нефтяной отрасли юга РФ, обеспечивает производство нефтепродуктов и поддерживает армию оккупантов.

По данным Генштаба, в ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Ильский (Краснодарский край, РФ) украинские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский".

Атаки на Ильский НПЗ и не только

Напомним, сегодня ночью в Краснодарском крае местные жители сообщили об атаке дронов и возгорании на нефтяном предприятии.

В соцсетях массово появились фото и видео последствий ударов неизвестными беспилотниками.

Позже официально подтвердили пожар на Ильском НПЗ. В частности, под удар попал резервуар с нефтепродуктами, после чего возник масштабный пожар.

НПЗ "Ильский", который является одним из крупнейших на юге России, неоднократно становился целью атак украинских дронов. Мощность завода составляет около 138 000 баррелей в сутки.

Также в оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время.

Кроме того, по данным российских СМИ, ночью ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ, в результате чего произошел пожар. Известно, что завод производит компоненты взрывчатки.