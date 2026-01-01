ua en ru
Россияне встречают Новый год под атаки дронов: поражены нефтебаза и НПЗ, возникли пожары

Четверг 01 января 2026 02:30
UA EN RU
Россияне встречают Новый год под атаки дронов: поражены нефтебаза и НПЗ, возникли пожары Фото: российские МЧСники прибыли на тушение пожаров (росСМИ)
Автор: Маловичко Юлия

В России в Новогоднюю ночь горят сразу два объекта - речь идет о нефтебазе в населенном пункте Людиново Калужской области, а также Ильском НПЗ в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Объекты были атакованы дронами: о нефтебазе в Людиново паблики писали еще 31 декабря, незадолго до боя курантов. А вот НПЗ в Калужской области был поражен уже в новом году, 1 января.

"Нефтебаза в н.п. Людиново продолжает пылать после прилета праздничного БпЛА", - говорится в комментарии под видео на одном из Telegram-каналов.

"Первый НПЗ 2026 года уже в копилке", - написано еще под одними кадрами уже с последствиями атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод.

"Ильский НПЗ принимает эстафету в 2026 году", - пишут паблики под яркими кадрами, на которых заметно зарево от огня на ночном горизонте.

Напомним, в ночь на 31 декабря Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Также под атакой были "Таманьнефтегаз", нефтебаза резерва и склады боеприпасов оккупантов.

Еще мы сообщили, что в ночь на 28 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

