Важный элемент "оборонки" РФ: дроны атаковали стратегический химзавод

Вторник 17 февраля 2026 10:10
Важный элемент "оборонки" РФ: дроны атаковали стратегический химзавод Фото: дроны атаковали стратегический химзавод в Пермском крае РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Ударные беспилотники ночью атаковали химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ, в результате чего произошел пожар. Известно, что завод производит компоненты взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Читайте также: В Тульской области дроны атаковали завод по производству каучука: прогремело 10 взрывов

В социальных сетях местные жители писали о взрыве и возгорании на заводе в городе Губаха. Отмечается, что по предприятию зафиксировано от четырех до шести попаданий дронов, работников эвакуировали в укрытие, а на территории вспыхнул пожар, который сейчас ликвидируют.

Один из очевидцев утверждает, что прозвучало около двадцати взрывов - их было слышно даже в школе, где дети в тот момент находились в укрытии, часть учеников забрали родители. Также в регионе наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил факт фиксации вражеских беспилотников на территории области. Он отметил, что в результате атаки пострадавших нет, все экстренные службы проинформированы, а угрозы для населения нет.

Что известно о заводе "Метафракс"

Предприятие "Метафракс" в Губасе является ключевым активом химического холдинга "Метафракс Групп". Завод производит разнообразную химическую продукцию, в частности метанол, формалин, производные органических соединений, синтетические смолы и другие вещества.

Некоторые из продуктов предприятия - в частности гексамин, метанол, уротропин и пентаэритритол - могут применяться как составляющие для производства взрывчатых материалов и отдельных элементов вооружения.

Удары по оборонным заводам РФ

Напомним, 7 февраля дроны Службы безопасности Украины поразили российский завод, который производит компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101. Речь идет об опытном заводе в поселке Редкино Тверской области.

Также в прошлом месяце неизвестные дроны атаковали город Елец Липецкой области РФ. После атаки загорелся местный оборонный завод АО "Энергия", который специализируется на производстве химических источников тока.

