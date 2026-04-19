Советники просят Трампа реже давать интервью из-за противоречивых заявлений, - WSJ

09:09 19.04.2026 Вс
2 мин
Почему команда Трампа боится его звонков журналистам?
aimg Мария Науменко
Советники просят Трампа реже давать интервью из-за противоречивых заявлений, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Советники президента США Дональда Трампа все чаще призывают его ограничить спонтанные выступления в медиа, поскольку те влияют на переговоры и общую коммуникацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, беспокойство в команде Трампа усилилось на фоне его публичной активности во время обострения ситуации на Ближнем Востоке и переговоров с Ираном. Президент часто делает резкие или несогласованные заявления, которые могут отличаться от официальной позиции Белого дома.

В частности, Трамп неоднократно звонил журналистам и давал комментарии без согласования с советниками, иногда делая громкие или противоречивые заявления относительно войны и возможных действий США.

По словам источников, его ближайшие помощники прямо советовали ему ограничить импровизированные интервью, поскольку они лишь усиливают ощущение нестабильности и создают проблемы для коммуникации с союзниками и общественностью.

Несмотря на это, президент не всегда придерживается этих рекомендаций. Как отмечает издание, он порой даже шутит с пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт, что уже сообщил журналистам важные новости, о которых она узнает только после их публикации.

В материале также говорится, что Трамп время от времени соглашается уменьшить количество таких контактов с прессой, однако впоследствии возвращается к привычному стилю общения.

Скандальные заявления Трампа

В последнее время Дональд Трамп неоднократно делал резкие заявления относительно войны с Ираном, которые вызвали широкий резонанс и критику. Его риторика часто выходила за пределы традиционной дипломатии и выглядела как прямые угрозы.

В частности, он заявлял, что "может погибнуть целая цивилизация", если Тегеран не выполнит требования США, а также предупреждал об "адской ночи" в случае отказа от уступок. Параллельно Трамп допускал удары по инфраструктуре и даже говорил о возможности уничтожения всех электростанций Ирана.

Кроме того, он делал противоречивые заявления в отношении союзников, в частности угрожал прекратить поставки оружия Украине, если Европа не поддержит его инициативы. Также Трамп призвал партнеров самостоятельно брать под контроль Ормузский пролив и заявлял, что страны должны "сами забирать свою нефть", фактически дистанцируясь от роли США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
