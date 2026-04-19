Иран пошел на радикальный шаг против Трампа и сорвал переговоры за день до встречи
Иран отказался от проведения второго раунда мирных переговоров с США. Главной причиной демарша в Тегеране называют нереалистичные требования Вашингтона и длительную морскую блокаду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и иранское государственное агентство IRNA.
Причины отказа от диалога
В иранском государственном агентстве объяснили, что отсутствие делегации Тегерана на переговорах обусловлено "чрезмерными требованиями Вашингтона и постоянными изменениями позиций".
Также иранская сторона обвиняет США в противоречивости заявлений и продолжении морской блокады, что делает невозможным дальнейший диалог.
Решение о срыве встречи было обнародовано вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о подготовке нового раунда переговоров.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс должен был прибыть в Пакистан уже завтра в составе американской делегации.
Обострение на фоне прекращения огня
Sky News отмечает, что ситуация ухудшается на фоне завершения срока двухнедельного соглашения о прекращении огня между странами, который истекает в эту среду.
Несмотря на то, что перемирие в целом соблюдалось, напряженность возросла после решения Ирана отменить повторное открытие Ормузского пролива.
Тегеран утверждает, что американская блокада иранских портов является прямым нарушением действующих договоренностей.
В то же время Дональд Трамп ранее предупреждал о готовности "вывести из строя" объекты критической инфраструктуры Ирана, включая мосты и электростанции, если соглашение не будет достигнуто.
Иран объявил победу над США
Напомним, ранее в Тегеране уже демонстрировали резкую позицию в отношении Вашингтона. В частности, спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф объявил о "победе" над Соединенными Штатами.
По его словам, США проиграли, поскольку не смогли свергнуть действующий режим или установить контроль над стратегическим Ормузским проливом.
Кроме того, переговорный процесс и раньше находился в кризисе из-за ядерного вопроса. Власти Ирана официально отказались передавать США обогащенный уран, объяснив это нежеланием проводить очные встречи с американской стороной на текущих условиях.
Это решение стало серьезным ударом по попыткам команды Трампа достичь новой договоренности.