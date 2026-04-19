Иран пошел на радикальный шаг против Трампа и сорвал переговоры за день до встречи

Иран отказался от проведения второго раунда мирных переговоров с США. Главной причиной демарша в Тегеране называют нереалистичные требования Вашингтона и длительную морскую блокаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и иранское государственное агентство IRNA .

Причины отказа от диалога

В иранском государственном агентстве объяснили, что отсутствие делегации Тегерана на переговорах обусловлено "чрезмерными требованиями Вашингтона и постоянными изменениями позиций".

Также иранская сторона обвиняет США в противоречивости заявлений и продолжении морской блокады, что делает невозможным дальнейший диалог.

Решение о срыве встречи было обнародовано вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о подготовке нового раунда переговоров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс должен был прибыть в Пакистан уже завтра в составе американской делегации.

Обострение на фоне прекращения огня

Sky News отмечает, что ситуация ухудшается на фоне завершения срока двухнедельного соглашения о прекращении огня между странами, который истекает в эту среду.

Несмотря на то, что перемирие в целом соблюдалось, напряженность возросла после решения Ирана отменить повторное открытие Ормузского пролива.

Тегеран утверждает, что американская блокада иранских портов является прямым нарушением действующих договоренностей.

В то же время Дональд Трамп ранее предупреждал о готовности "вывести из строя" объекты критической инфраструктуры Ирана, включая мосты и электростанции, если соглашение не будет достигнуто.