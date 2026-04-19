"Когда враг не может достичь целей, он проиграл": в Иране обьявили победу над США
В Иране заявили о победе над Соединенными Штатами, поскольку последние не смогли свергнуть режим или заручиться поддержкой других стран для контроля над Ормузским проливом.
Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам Галибафа, прекращение огня является победой для его страны, поскольку США не смогли свергнуть режим или заручиться поддержкой других стран для контроля над Ормузским проливом.
"Когда враг не может достичь своих целей, это означает, что он потерпел поражение", - заявил он.
Спикер иранского парламента отметил также, что США и Израиль не только не смогли свергнуть иранское правительство, но и потерпели неудачу на международной арене, когда союзники отазали Вашингтону в помощи в Ормузе.
В то же время Галибаф признал экономическое и военное превосходство противников.
"Мы не уничтожили врага; он все еще обладает деньгами и оружием, но стратегически он потерпел поражение по сравнению с нами", - сказал он.
Нынешние отношения США и Ирана
Как известно, между Ираном и США сейчас длится перемирие, когда страны пытаются договорится о сделке. Предполагается, что оно продлится еще на пару недель после истечения своего срока.
При этом Трамп на днях заявил, что договоренность с Тегераном очень близка и мол Иран готов пойти на многие уступки касаемо ядерной программы. Но в Тегеране опровергают заявления главы Белого дома.
Также Тегеран снова заблокировал Ормузский пролив, обвинив Вашингтон в пиратстве за морскую блокаду танкеров, которые направляются в порты или с портов Ирана.