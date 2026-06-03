Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами

Украина имеет договоренность на "самом высоком политическом уровне" о приобретении систем ПВО Patriot, но по этому контракту еще даже не проработаны юридические шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах совещания с представителями Минобороны и МИД, СНБО, ОП о дополнительных путях поставки противовоздушной обороны в Украину - систем и ракет для них.

"У нас есть договоренность на высшем политическом уровне о приобретении "Петриотов", и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что задачей является ускорение с этим контрактом по Patriot, и добавил, что "это персональная ответственность привлеченных должностных лиц".

"Средства из европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни", - отметил президент.

Глава государства установил дедлайн - неделю на все подготовительные шаги. Он подчеркнул, что рассчитывает на доклад в пятницу, после которого будет или ясность по реализации договоренности по Patriot, или "серьезные кадровые выводы".