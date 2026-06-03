Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Украина имеет договоренность на "самом высоком политическом уровне" о приобретении систем ПВО Patriot, но по этому контракту еще даже не проработаны юридические шаги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о результатах совещания с представителями Минобороны и МИД, СНБО, ОП о дополнительных путях поставки противовоздушной обороны в Украину - систем и ракет для них.
"У нас есть договоренность на высшем политическом уровне о приобретении "Петриотов", и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что задачей является ускорение с этим контрактом по Patriot, и добавил, что "это персональная ответственность привлеченных должностных лиц".
"Средства из европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни", - отметил президент.
Глава государства установил дедлайн - неделю на все подготовительные шаги. Он подчеркнул, что рассчитывает на доклад в пятницу, после которого будет или ясность по реализации договоренности по Patriot, или "серьезные кадровые выводы".
Напомним, оккупанты нарастили использование ракет "Циркон" во время атак по Украине. Прошлой ночью РФ выпустила сразу восемь таких ракет, однако украинская ПВО не смогла их перехватить, поскольку не все системы способны противодействовать этим воздушным целям.
Кроме того, Юрий Игнат заявил, что Украина сталкивается с критической нехваткой ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Во многих подразделениях пусковые установки почти без боекомплекта, а представителям ВС приходится буквально просить о передаче даже 5-10 ракет.