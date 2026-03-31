Нетаньяху заинтриговал секретными альянсами против Ирана на Ближнем Востоке

22:17 31.03.2026 Вт
2 мин
Премьер Израиля считает, что режим в Иране скоро падет
aimg Иван Носальский
Нетаньяху заинтриговал секретными альянсами против Ирана на Ближнем Востоке Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)

Израиль создает новые альянсы со странами Ближнего Востока для противодействия угрозе со стороны Ирана.

Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы создаем новые альянсы с важными странами региона для противодействия общей иранской угрозе", - отметил глава израильского правительства.

Нетаньяху не раскрыл страны, которые войдут в такие альянсы, уточнив, что "скоро надеется рассказать больше о важных сделках".

Отдельно он заверил, что иранский режим вскоре падет.

По его словам, во время прошлогодней операции против Ирана Израиль устранил непосредственную угрозу того, что иранская армия вооружится ядерным оружием и большим количеством баллистических ракет.

"(Сейчас - ред.) мы добились дополнительного результата, разрушив промышленный потенциал режима по производству этих средств уничтожения", - сказал Нетаньяху.

Отношения Израиля со странами Ближнего Востока

Стоит отметить, что отношения Израиль со многими странами Ближнего Востока исторически остаются напряженными из-за затяжного конфликта с палестинцами и рядом арабских государств.

Ситуация начала частично меняться в 2020 году, когда при посредничестве США были подписаны Авраамовы соглашения. В их рамках Израиль установил дипломатические отношения с Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

Позже к соглашениям присоединились Марокко и Судан.

Несмотря на это, ряд стран региона по-прежнему не признают Израиль, а отношения с некоторыми государствами остаются сложными.

К слову, в ноябре прошлого года к Авраамовым соглашениям присоединился Казахстан.

Нетаньяху Израиль Иран Ближний восток
