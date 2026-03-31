Нетаньяху заинтриговал секретными альянсами против Ирана на Ближнем Востоке
Израиль создает новые альянсы со странами Ближнего Востока для противодействия угрозе со стороны Ирана.
Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Мы создаем новые альянсы с важными странами региона для противодействия общей иранской угрозе", - отметил глава израильского правительства.
Нетаньяху не раскрыл страны, которые войдут в такие альянсы, уточнив, что "скоро надеется рассказать больше о важных сделках".
Отдельно он заверил, что иранский режим вскоре падет.
По его словам, во время прошлогодней операции против Ирана Израиль устранил непосредственную угрозу того, что иранская армия вооружится ядерным оружием и большим количеством баллистических ракет.
"(Сейчас - ред.) мы добились дополнительного результата, разрушив промышленный потенциал режима по производству этих средств уничтожения", - сказал Нетаньяху.
Отношения Израиля со странами Ближнего Востока
Стоит отметить, что отношения Израиль со многими странами Ближнего Востока исторически остаются напряженными из-за затяжного конфликта с палестинцами и рядом арабских государств.
Ситуация начала частично меняться в 2020 году, когда при посредничестве США были подписаны Авраамовы соглашения. В их рамках Израиль установил дипломатические отношения с Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.
Позже к соглашениям присоединились Марокко и Судан.
Несмотря на это, ряд стран региона по-прежнему не признают Израиль, а отношения с некоторыми государствами остаются сложными.
К слову, в ноябре прошлого года к Авраамовым соглашениям присоединился Казахстан.