ua en ru
Вт, 31 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Нетаньягу заінтригував секретними альянсами проти Ірану на Близькому Сході

22:17 31.03.2026 Вт
2 хв
Прем'єр Ізраїлю вважає, що режим в Ірані скоро впаде
aimg Іван Носальський
Фото: Біньямін Нетаньягу, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)

Ізраїль створює нові альянси з країнами Близького Сходу для протидії загрозі з боку Ірану.

Про це заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми створюємо нові альянси з важливими країнами регіону для протидії спільній іранській загрозі", - зазначив глава ізраїльського уряду.

Нетаньягу не розкрив країн, які увійдуть до таких альянсів, уточнивши, що "скоро сподівається розповісти більше про важливі угоди".

Окремо він запевнив, що іранський режим незабаром впаде.

За його словами, під час минулорічної операції проти Ірану Ізраїль усунув безпосередню загрозу того, що іранська армія озброїться ядерною зброєю і великою кількістю балістичних ракет.

"(Зараз - ред.) ми домоглися додаткового результату, зруйнувавши промисловий потенціал режиму з виробництва цих засобів знищення", - сказав Нетаньягу.

Відносини Ізраїлю з країнами Близького Сходу

Варто зазначити, що відносини Ізраїлю з багатьма країнами Близького Сходу історично залишаються напруженими через затяжний конфлікт із палестинцями та низкою арабських держав.

Ситуація почала частково змінюватися 2020 року, коли за посередництва США було підписано Авраамові угоди. У їхніх рамках Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн.

Пізніше до угод приєдналися Марокко та Судан.

Незважаючи на це, низка країн регіону, як і раніше, не визнають Ізраїль, а відносини з деякими державами залишаються складними.

До слова, у листопаді минулого року до Авраамових угод приєднався Казахстан.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нетаньяху Ізраїль Іран Близький Схід
Новини
Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни