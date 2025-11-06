ua en ru
Уиткофф заинтриговал расширением Авраамовых соглашений: Axios узнало детали

Майами, Четверг 06 ноября 2025 20:27
Уиткофф заинтриговал расширением Авраамовых соглашений: Axios узнало детали Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еще одна страна присоединится к Авраамовым соглашениям, которые предусматривают нормализацию отношений с Израилем.

Как передает РБК-Украина, об этом на Американском бизнес форуме заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"Сегодня вечером мы объявим о присоединении еще одной страны к Авраамовым соглашениям и нормализации отношений с Израилем", - заявил Уиткофф.

При этом он не уточнил, какая именно страна присоединится к числу арабских и мусульманских государств, которые нормализовали отношения с Израилем.

Детали от Axios

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванных американских чиновников написал, что речь идет о Казахстане. Ожидается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит о присоединении к Авраамовым соглашениям во время сегодняшней встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал Равиду, что хотя Казахстан и Израиль поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван активизировать Авраамовы соглашения как рамку сотрудничества между Израилем и арабским и мусульманским миром, разработанную под руководством США.

Авраамовы соглашения

Авраамовы соглашения - это серия договоренностей о нормализации дипломатических отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020 году. Инициатором соглашений выступили США при посредничестве президента Дональда Трампа.

Первыми участниками стали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан.

Одним из ключевых мотивов подписания соглашений стала смена стратегического подхода в регионе: ряд арабских стран стали рассматривать нормализацию с Израилем как путь к укреплению безопасности и развитию экономики.

Авраамовы соглашения открыли новые возможности для торговли, инвестиций и оборонного взаимодействия между участниками. Однако палестинская проблема не была решена в рамках этих договоренностей.

Напомним, ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в интервью РБК-Украина, что возможность присоединения к Авраамовым соглашениям обсуждают с Сирией, Ливаном и Саудовской Аравией.

