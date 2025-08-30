"Несанкционированная утечка": в СБУ объяснили появление видео убийства Парубия в сети

Убийство Парубия во Львове

Напомним, что утром 30 августа 2025 года во Львове неизвестный в упор расстрелял бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия. Во Львове введена спецоперация "Сирена", начато досудебное расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заслушал доклад правоохранителей по убийству Парубия и отметил, что привлечены все возможные силы для поиска убийцы. По его словам, убийство Парубия было тщательно подготовлено.

