"Несанкціонований виток": в СБУ пояснили появу відео вбивства Парубія в мережі

Відео вбивства колишнього спікера Верховної Ради та чинного народного депутата Андрія Парубія, яке дуже швидко з'явилося в мережі - це несанкціонований інформаційний виток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг щодо вбивства Парубія.
Керівник СБУ Львівської області Вадим Онищенко зазначив, що держбезпека також дізналася про існування відео, побачивши його в каналах. Скоріше за все, мав місце несанкціонований витік інформації.
"Ми як і ви побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлено матеріали з приводу того, що був несанкціонований виток інформації в телеграм-канал", - сказав він.
Нагадаємо, що вранці 30 серпня 2025 року у Львові невідомий впритул розстріляв колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія. У Львові введено спецоперацію "Сирена", розпочато досудове розслідування.
Президент України Володимир Зеленський вже заслухав доповідь правоохоронців щодо вбивства Парубія та наголосив, що залучені всі можливі сили для пошуку вбивці. За його словами, вбивство Парубія було ретельно підготовлено.
