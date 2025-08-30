Убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено, - Зеленский

Убийство народного депутата Украины Андрея Парубия было тщательно подготовлено. Однако все делается для раскрытия этого преступления.

Об этом заявил президент Украины Владимир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Telegram.

"Регулярно докладывают правоохранители - министр внутренних дел, Генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано - все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления", - сказал глава государства. Также Зеленский проинформировал, что говорил также с главой СБУ Василием Малюком. По словам президента, Служба безопасности привлечена к расследованию. "Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию. Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память", - резюмировал Зеленский.