Убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено, - Зеленский

Суббота 30 августа 2025 17:18
Убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Убийство народного депутата Украины Андрея Парубия было тщательно подготовлено. Однако все делается для раскрытия этого преступления.

Об этом заявил президент Украины Владимир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Telegram.

"Регулярно докладывают правоохранители - министр внутренних дел, Генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано - все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления", - сказал глава государства.

Также Зеленский проинформировал, что говорил также с главой СБУ Василием Малюком. По словам президента, Служба безопасности привлечена к расследованию.

"Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию. Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память", - резюмировал Зеленский.

Убийство Парубия

Напомним, сегодня во Львове примерно в 12:00, 30 августа, в ходе стрельбы был убит народный депутат Андрей Парубий.

Известно, что политик умер на месте событий до приезда медиков. В связи с убийством во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Согласно источникам РБК-Украина, стрелок был в виде курьера, а на месте происшествия обнаружено 7 гильз. Сам преступник скрылся с места событий. Примерно в 14:10 источники в правоохранительных органах рассказали, что полиция вышла на след убийцы Парубия.

Подробнее о том, что известно об убийстве нардепа - читайте в материале РБК-Украина.

