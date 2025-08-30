ua en ru
"Несанкционированная утечка": в СБУ объяснили появление видео убийства Парубия в сети

Суббота 30 августа 2025 18:39
UA EN RU
"Несанкционированная утечка": в СБУ объяснили появление видео убийства Парубия в сети Фото: экс-спикер Рады и нардеп Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Видео убийства бывшего спикера Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия, которое очень быстро появилось в сети - это несанкционированный информационный виток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг относительно убийства Парубия.

Руководитель СБУ Львовской области Вадим Онищенко отметил, что госбезопасность также узнала о существовании видео, увидев его в каналах. Скорее всего, имела место несанкционированная утечка информации.

"Мы как и вы увидели это видео в телеграм-канале. Уже подготовлены материалы по поводу того, что была несанкционированная утечка информации в телеграм-канал", - сказал он.

Убийство Парубия во Львове

Напомним, что утром 30 августа 2025 года во Львове неизвестный в упор расстрелял бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия. Во Львове введена спецоперация "Сирена", начато досудебное расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заслушал доклад правоохранителей по убийству Парубия и отметил, что привлечены все возможные силы для поиска убийцы. По его словам, убийство Парубия было тщательно подготовлено.

Подробнее о гибели бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кем был Андрей Парубий, и как он начал политическую карьеру - читайте в материале РБК-Украина.

