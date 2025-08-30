"Несанкционированная утечка": в СБУ объяснили появление видео убийства Парубия в сети
Видео убийства бывшего спикера Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия, которое очень быстро появилось в сети - это несанкционированный информационный виток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг относительно убийства Парубия.
Руководитель СБУ Львовской области Вадим Онищенко отметил, что госбезопасность также узнала о существовании видео, увидев его в каналах. Скорее всего, имела место несанкционированная утечка информации.
"Мы как и вы увидели это видео в телеграм-канале. Уже подготовлены материалы по поводу того, что была несанкционированная утечка информации в телеграм-канал", - сказал он.
Убийство Парубия во Львове
Напомним, что утром 30 августа 2025 года во Львове неизвестный в упор расстрелял бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия. Во Львове введена спецоперация "Сирена", начато досудебное расследование.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заслушал доклад правоохранителей по убийству Парубия и отметил, что привлечены все возможные силы для поиска убийцы. По его словам, убийство Парубия было тщательно подготовлено.
