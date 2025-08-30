"Несанкціонований виток": в СБУ пояснили появу відео вбивства Парубія в мережі

Відео вбивства колишнього спікера Верховної Ради та чинного народного депутата Андрія Парубія, яке дуже швидко з'явилося в мережі - це несанкціонований інформаційний виток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг щодо вбивства Парубія.

Керівник СБУ Львівської області Вадим Онищенко зазначив, що держбезпека також дізналася про існування відео, побачивши його в каналах. Скоріше за все, мав місце несанкціонований витік інформації.

"Ми як і ви побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлено матеріали з приводу того, що був несанкціонований виток інформації в телеграм-канал", - сказав він.