Венгрия против Украины: Орбан обвинил Киев в вмешательстве в выборы

04:35 16.03.2026 Пн
2 мин
Орбан назвал предстоящие выборы выбором между миром и войной
aimg Никончук Анастасия
Венгрия против Украины: Орбан обвинил Киев в вмешательстве в выборы Фото: Виктор Орбан (GettyImages)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предстоящие парламентские выборы станут решающим выбором между миром и войной, позиционируя свое правительство как гаранта стабильности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euronews.

Читайте также: Венгерская делегация покидает Киев: Орбан рассказал, что они узнали о состоянии "Дружбы"

Орбан о выборах и национальной стабильности

На митинге в центре Будапешта, приуроченном к национальному празднику, отмечающему революцию 1848 года против габсбургского господства, Орбан подчеркнул, что 12 апреля 2026 года венгерские граждане столкнутся с одним из самых серьезных политических испытаний для его власти с момента прихода к управлению в 2010 году.

Премьер-министр обозначил свой кабинет как защитника стабильности и мира, утверждая, что любые альтернативы представляют риск вовлечения страны в конфликты. Он акцентировал внимание на важности национальных интересов и безопасности граждан.

Обвинения в адрес Украины

Виктор Орбан также обвинил Киев во вмешательстве в венгерскую избирательную кампанию.

По его словам, украинские власти поддерживают оппозицию и влияют на Европейский Союз, стремясь лишить Орбана власти.

Причиной напряженности между Будапештом и Киевом стала блокировка нефтепровода "Дружба", который поставляет российскую нефть по сниженной цене в Венгрию.

В связи с этим Венгрия приостановила предоставление Украине пакета кредитов ЕС на 50 миллиардов евро до восстановления работы трубопровода.

Жесткая риторика Орбана

На митинге премьер-министр Венгрии обратился напрямую к украинской стороне и президенту Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что попытки шантажа и угрозами не запугают страну: "Вы это видите, украинцы? Вы это видите, Зеленский? Это тысячелетнее венгерское государство. Будьте разумными и прекратите это".

Орбан назвал предстоящие выборы "выбором между миром и войной" и раскритиковал Европейский Союз, называя его провоенным блоком, который стимулирует конфликт в Украине через финансовую поддержку и обсуждение возможного введения сухопутных войск.

Премьер-министр также заявил, что венгерские граждане и их дети не должны гибнуть за интересы Украины, а должны жить и развивать страну.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходим альтернативный механизм финансовой поддержки со стороны Европейского Союза. По его словам, это связано с действиями венгерского премьера Виктора Орбана, который, по мнению Зеленского, использует свое влияние для давления на Киев в интересах России.

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что венгерская миссия, изучавшая состояние нефтепровода "Дружба" в Киеве, завершила свою работу и возвращается в Будапешт с итогами проверки.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
