Венгрия дала Украине три дня на возобновление транзита нефти по "Дружбе"

Венгерское правительство дало Украине три дня на возобновление транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", а также на допуск инспекторов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил государственный секретарь при Министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек, передает сербский телерадиоканал РТРС .

"В адрес правительства Украины направлено послание с требованием в трехдневный срок возобновить работу трубопровода и разрешить инспекционный осмотр станции Броды, обеспечивающей прокачку нефти", - заявил Чепек.

Конфликт между Украиной и Венгрией

Напомним, Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, требуя возобновить транзит российской нефти через трубопровод "Дружба".

Будапешт пообещал снять вето только после возобновления поставок, аргументируя это нарушением Соглашения об ассоциации.

Как сообщают западные СМИ, из-за этого Украина может остаться без финансирования уже весной.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даст адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана бойцам ВСУ, если Будапешт будет блокировать кредит на 90 млрд евро.

В ответ Орбан заявил, что считает эти слова угрозой не лично ему, а всей Венгрии.

Венгерский премьер в очередной раз обвинил Украину в якобы блокировании поставок нефти по трубопроводу "Дружба" и пригрозил восстановить его работу силой.

В своем заявлении он подчеркнул, что "не будет никаких компромиссов" и намерен "силой сломать украинскую нефтяную блокаду".

Сегодня стало известно, что два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.

Машины, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, удалось установить при участии представителей украинского посольства в Будапеште и Министерства иностранных дел Украины.

В то же время судьба семи сотрудников Ощадбанка, которые сопровождали инкассаторские автомобили, до сих пор остается неизвестной.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина обратится в Европейский Союз относительно "четкой квалификации незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления".