Негативная тенденция: в НАБУ рассказали, какие сложности с экстрадицией Миндича и Цукермана

Среда 17 декабря 2025 09:10
UA EN RU
Негативная тенденция: в НАБУ рассказали, какие сложности с экстрадицией Миндича и Цукермана Фото: Александр Цукерман и Тимур Миндич (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Лица, скрывающиеся от украинского правосудия в других странах, пытаются использовать войну как аргумент в свою пользу в тамошних судах. Это же касается и бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле "Мидас".

Об этом руководитель подразделения детективов Александр Абакумов рассказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, возможна ли экстрадиция Миндича и Цукермана или судебный процесс в Израиле, Абакумов отметил, что сейчас прорабатываются все доступные юридические механизмы, в том числе и вопрос экстрадиции.

"Есть определенная общая негативная тенденция: лица, скрывающиеся от украинского правосудия, пытаются использовать войну как аргумент в свою пользу в тамошних судах - мол, здесь опасно, а там безопаснее", - пояснил он.

В то же время, по словам руководителя подразделения детективов, Украина уже имеет положительный опыт сотрудничества с другими государствами в вопросах экстрадиции лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Абакумов отметил, что сейчас НАБУ работает в этом направлении и будет использовать каждый правовой инструмент - будь то экстрадиция или другие формы международно-правового взаимодействия.

"Ключевое для нас - чтобы эти люди не избежали ответственности, где бы они ни находились физически. Но основной сложностью может быть тот факт, что эти два человека граждане Израиля, которые скрываются в Израиле", - отметил он.

Скандал в "Энергоатоме"

Напомним, бизнесмен Тимур Миндич является одним из фигурантов громкого коррупционного скандала в "Энергоатоме". НАБУ и САП 10 ноября опубликовали так называемые "пленки Миндича", которые свидетельствуют о том, что в "Энергоатоме" работала схема откатов - от фирм-подрядчиков требовали 10-15% от суммы сделки.

К скандалу также оказались причастны уже экс-министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, которые подали в отставку. Также Мнидича подозревают в давлении на нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова, который занимал ранее пост министра обороны.

РБК-Украина писало, что СБУ запросило у НАБУ материалы с признаками госизмены по делу "пленок Миндича".

Александр Цукерман - 61-летний бизнесмен, который выехал из Украины около двух месяцев назад. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

Его кодовое имя "Шугармен". На записях февраля 2025 года он обсуждает передачу денег вице-премьеру (на тот момент Алексею Чернышеву).

Недавно Центральное управление НАБУ объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

