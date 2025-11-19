Миндич создал преступную организацию и давил на Умерова: детали подозрения НАБУ

Детективы НАБУ подозревают совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, и незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова, который сейчас является секретарем СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УП.

Издание, ссылаясь на текст подозрения, пишет, что дело было открыто 21 августа 2025 года. Следствие установило, что бизнесмен Миндич при содействии тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко контролировал финансовые потоки в энергетике.

При этом, как говорится в документе, Галущенко якобы получал личную выгоду через покровительство Миндича перед президентом Владимиром Зеленским.

По версии следствия, для контроля над средствами, полученными преступным путем, Миндич создал организацию и руководил ею. Соорганизатором стал бизнесмен Александр Цукерман, который привлек к сделке Лесю Устименко, Людмилу Зорину, Игоря Фурсенко и других.

Также указано, что при содействии Галущенко к организации присоединились бывший советник министра энергетики Игорь Миронок и исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК Энергоатом" Дмитрий Басов.

Издание, опираясь на сообщение о подозрении, также пишет, что Миндич, Цукерман, Устименко, Фурсенко, Зорина, Миронюк и Басов, а также другие неустановленные участники, с 15 января получали неправомерную выгоду за действия в интересах контрагентов "Энергоатома" и легализовали эти средства.

В частности, 14 мая Басов якобы получил 53 тысяч долларов для ООО "Эласт Атом". А с 10 февраля по 9 мая Устименко и Фурсенко под руководством Цукермана и контролем Миндича легализовали 1,227 млн долларов и 96,7 тысячи евро (всего 55,1 млн грн) в пользу тогдашнего вице-премьера Алексея Чернышова.

С 12 февраля по 21 мая легализовано еще 5,56 млн долларов и 450 тысяч евро (256 млн грн) от Миронюка. Общая сумма легализованных средств организацией Миндича и Цукермана составляет 311,2 млн грн.

Действия осуществлялись тремя путями: перемещение наличных, смешивание и маскировка средств, а также операции по обмену валюты и приобретение криптоактивов.

Следствие установило также передачу сведений о ходе расследования членам организации одним из руководителей прокуратуры.

Кроме того, как говорится из документа, Миндич пытался добиться незаконного решения от Умерова о принятии Государственным оператором тыла бронежилетов, которые не прошли контроля по качеству, и получения в результате этого материальной выгоды.

В сообщении о подозрении говорится, что на факты уговоров и убеждений указывают такие выражения Миндича Т. М:

"Прошу тебя не уходи ну бронежилеты это большие деньги", "Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю", "Ну это одна твоя команды и все".

"Реши этот вопрос прошу тебя или это пи*дец какой-то будет", "Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег".

При этих же обстоятельствах Умеров Р. Е. сообщил собеседнику следующее:

"Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно чтобы вы сделали".

По данным следствия, по состоянию на 20 августа товар не был поставлен, а потому 29 августа ДОТ информировано ООО "МИЛИКОН ЮА" о расторжении договора.

Текст подозрения был вручен Миндичу 10 ноября, направлен по адресам проживания и контактным номерам, и доступен защитникам.

Подозрение охватывает:

создание и руководство преступной организацией (ч.1 ст. 255 УКУ);

"отмывание" средств в крупных размерах (ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УКУ);

влияние на членов правительства для принятия незаконных решений (ч.1 ст.344 УКУ).

НАБУ в комментарии УП отмечает, что содержание подозрения может быть объявлено в открытом судебном заседании по избранию меры пресечения.

Где сейчас находится Умеров

В соцсетях распространяли заявления, что секретарь СНБО Рустем Умеров после опубликования "пленок Миндича" детективами НАБУ якобы уехал из Украины и не планирует возвращаться.

Центр противодействия дезинформации опроверг слухи, подчеркнув: секретарь СНБО находится в запланированной заграничной командировке.

По данным источников РБК-Украина, его возвращение ожидается 20 ноября.

На сегодняшнем видео по прибытию президента Зеленского в Турцию видно, что Умеров встречал украинскую делегацию в турецком аэропорту, и сейчас он находится в Анкаре вместе с президентом и чиновниками.