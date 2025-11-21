ua en ru
"Пленки Миндича": СБУ запросило у НАБУ материалы с признаками госизмены, - источник

Украина, Пятница 21 ноября 2025 21:29
UA EN RU
"Пленки Миндича": СБУ запросило у НАБУ материалы с признаками госизмены, - источник Иллюстративное фото: Служба безопасности Украины (ukrainians.org)
Автор: Антон Корж, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины запросила у Национального антикоррупционного бюро все материалы по делу "пленок Миндича", которые могут иметь признаки государственной измены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Источники сообщили, что НАБУ получило соответствующий запрос от СБУ. В Бюро настроены на сотрудничество: кроме этого, СБУ могут привлечь к расследованию "Миндичгейта" в моментах, где есть эпизоды государственной измены и сотрудничества фигурантов с Россией.

"Такой важный для национальной безопасности и общества вопрос должен расследоваться профессионально, с привлечением спецслужбы по их статьям подследственности в том числе", - сказал один из собеседников.

Другой источник добавил, что материалы могут содержать важные сведения по проверке фактов государственной измены, которую могли совершить некоторые фигуранты в рамках дела по "операции Мидас".

Напомним, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Кто фигурирует в деле:

  • бизнесмен Тимур Миндич (сбежал в Израиль);
  • бизнесмен Александр Цукерман (сбежал в Израиль);
  • министр юстиции, экс-министр энергетики Герман Галущенко(потерял должность);
  • министр энергетики Светлана Гринчук(потеряла должность);
  • экс-вице-премьер Алексей Чернышов(вышел под залог);
  • экс-руководитель по безопасности "Энергоатома" и еще четверо сотрудников "бэк-офиса" -
  • четверо участников так называемого бэк-офиса по легализации средств, в том числе Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина (часть вышла под залог, часть все еще под стражей).

Детективы НАБУ подозревают соучредителя студии "Квартал 95" Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, и незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова, который сейчас является секретарем СНБО.

