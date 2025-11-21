"Пленки Миндича": СБУ запросило у НАБУ материалы с признаками госизмены, - источник

Служба безопасности Украины запросила у Национального антикоррупционного бюро все материалы по делу "пленок Миндича", которые могут иметь признаки государственной измены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Источники сообщили, что НАБУ получило соответствующий запрос от СБУ. В Бюро настроены на сотрудничество: кроме этого, СБУ могут привлечь к расследованию "Миндичгейта" в моментах, где есть эпизоды государственной измены и сотрудничества фигурантов с Россией.

"Такой важный для национальной безопасности и общества вопрос должен расследоваться профессионально, с привлечением спецслужбы по их статьям подследственности в том числе", - сказал один из собеседников.

Другой источник добавил, что материалы могут содержать важные сведения по проверке фактов государственной измены, которую могли совершить некоторые фигуранты в рамках дела по "операции Мидас".