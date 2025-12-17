Негативна тенденція: у НАБУ розповіли, які складнощі з екстрадицією Міндіча і Цукермана
Особи, які переховуються від українського правосуддя в інших країнах, намагаються використовувати війну як аргумент на свою користь у тамтешніх судах. Це ж стосується і бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі "Мідас".
Про це керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на питання, чи можлива екстрадиція Міндіча та Цукермана або судовий процес в Ізраїлі, Абакумов зазначив, що зараз опрацьовуються всі доступні юридичні механізми, у тому числі й питання екстрадиції.
"Є певна загальна негативна тенденція: особи, які переховуються від українського правосуддя, намагаються використовувати війну як аргумент на свою користь у тамтешніх судах - мовляв, тут небезпечно, а там безпечніше", - пояснив він.
Водночас, за словами керівника підрозділу детективів, Україна вже має позитивний досвід співпраці з іншими державами в питаннях екстрадиції осіб, підозрюваних у корупційних злочинах.
Абакумов наголосив, що наразі НАБУ працює в цьому напрямку і буде використовувати кожен правовий інструмент - чи то екстрадиція, чи інші форми міжнародно-правової взаємодії.
"Ключове для нас - щоб ці люди не уникнули відповідальності, де б вони не перебували фізично. Але основною складністю може бути той факт, що ці дві людини громадяни Ізраїлю, які переховуються в Ізраїлі", - зазначив він.
Скандал в "Енергоатомі"
Нагадаємо, бізнесмен Тімур Міндіч є одним із фігурантів гучного корупційного скандалу в "Енергоатомі". НАБУ та САП 10 листопада опублікували так звані "плівки Міндіча", які свідчать про те, що в "Енергоатомі" працювала схема відкатів - від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди.
До скандалу також виявились причетними вже екс-міністр юстиції Герман Галущенко та екс-міністр енергетики Світлана Гринчук, які подали у відставку. Також Мнідіча підозрюють у тиску на нинішнього секретаря РНБО Рустема Умерова, який займав раніше пост міністра оборони.
РБК-Україна писало, що СБУ запросило у НАБУ матеріали з ознаками держзради у справі "плівок Міндіча".
Олександр Цукерман - 61-річний бізнесмен, який виїхав з України близько двох місяців тому. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.
Його кодове ім’я "Шугармен". На записах лютого 2025 року він обговорює передачу грошей віце-прем’єру (на той момент Олексію Чернишову).
Нещодавно Центральне управління НАБУ оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.