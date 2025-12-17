ua en ru
Негативна тенденція: у НАБУ розповіли, які складнощі з екстрадицією Міндіча і Цукермана

Середа 17 грудня 2025 09:10
UA EN RU
Негативна тенденція: у НАБУ розповіли, які складнощі з екстрадицією Міндіча і Цукермана Фото: Олександр Цукерман та Тимур Міндіч (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Особи, які переховуються від українського правосуддя в інших країнах, намагаються використовувати війну як аргумент на свою користь у тамтешніх судах. Це ж стосується і бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі "Мідас".

Про це керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи можлива екстрадиція Міндіча та Цукермана або судовий процес в Ізраїлі, Абакумов зазначив, що зараз опрацьовуються всі доступні юридичні механізми, у тому числі й питання екстрадиції.

"Є певна загальна негативна тенденція: особи, які переховуються від українського правосуддя, намагаються використовувати війну як аргумент на свою користь у тамтешніх судах - мовляв, тут небезпечно, а там безпечніше", - пояснив він.

Водночас, за словами керівника підрозділу детективів, Україна вже має позитивний досвід співпраці з іншими державами в питаннях екстрадиції осіб, підозрюваних у корупційних злочинах.

Абакумов наголосив, що наразі НАБУ працює в цьому напрямку і буде використовувати кожен правовий інструмент - чи то екстрадиція, чи інші форми міжнародно-правової взаємодії.

"Ключове для нас - щоб ці люди не уникнули відповідальності, де б вони не перебували фізично. Але основною складністю може бути той факт, що ці дві людини громадяни Ізраїлю, які переховуються в Ізраїлі", - зазначив він.

Скандал в "Енергоатомі"

Нагадаємо, бізнесмен Тімур Міндіч є одним із фігурантів гучного корупційного скандалу в "Енергоатомі". НАБУ та САП 10 листопада опублікували так звані "плівки Міндіча", які свідчать про те, що в "Енергоатомі" працювала схема відкатів - від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди.

До скандалу також виявились причетними вже екс-міністр юстиції Герман Галущенко та екс-міністр енергетики Світлана Гринчук, які подали у відставку. Також Мнідіча підозрюють у тиску на нинішнього секретаря РНБО Рустема Умерова, який займав раніше пост міністра оборони.

РБК-Україна писало, що СБУ запросило у НАБУ матеріали з ознаками держзради у справі "плівок Міндіча".

Олександр Цукерман - 61-річний бізнесмен, який виїхав з України близько двох місяців тому. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.

Його кодове ім’я "Шугармен". На записах лютого 2025 року він обговорює передачу грошей віце-прем’єру (на той момент Олексію Чернишову).

Нещодавно Центральне управління НАБУ оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

