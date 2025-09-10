Опасное приближение: МАГАТЭ зафиксировало российские дроны возле двух украинских АЭС
В Украине ночью с 9 на 10 сентября было в очередной раз зафиксировано опасное приближение российских ударных дронов к украинским атомным электростанциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии.
В частности команды специалистов МАГАТЭ на Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях сообщили, что слышали взрывы и выстрелы в ночь с 9 на 10 сентября. Также эксперты сообщили о звуках пролета дронов возле городов Нетешин и Вараш - в этих городах возле АЭС базируются наблюдатели Агентства.
В частности, возле Хмельницкой АЭС было обнаружено девять дронов, которые пролетали в трех километрах от города расположения экспертов МАГАТЭ. 13 беспилотников было обнаружено на расстоянии нескольких километров от Ровенской АЭС.
"Хотя сообщений о каком-либо прямом влиянии на ядерную безопасность и защищенность на двух объектах не поступало, генеральный директор Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, - ред.) отметил, что любая военная деятельность вблизи АЭС может поставить ее под угрозу и должна быть немедленно прекращена", - говорится в сообщении.
Сам Гросси отметил, что по словам наблюдателей, ночью на 10 сентября было слышно "чрезвычайно масштабные военные действия". Он подчеркнул, что нужно проявлять максимальную военную сдержанность возле АЭС, поскольку серьезная ядерная авария может навредить всему миру.
Удар РФ по Украине 10 сентября
Напомним, что российские оккупанты массированно атаковали Украину 10 сентября, основной вектор был на центральных и западных регионах. Взрывы были слышны в Луцке, Киеве, Львове, Виннице и ряде других городов.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщал о взрывах и работе ПВО в городе. Также дроны били по Янтарю в Ивано-Франковской области, сообщалось о взрывах в Виннице. В результате атаки РФ в Черкасской области была повреждена линия электропередач.
Также российские войска во время ночной атаки нанесли по Хмельницкой области комбинированный удар с использованием ударных дронов и ракет.
Подробнее об атаке россиян на Украину 10 сентября - читайте в материале РБК-Украина.