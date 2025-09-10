Опасное приближение: МАГАТЭ зафиксировало российские дроны возле двух украинских АЭС

В Украине ночью с 9 на 10 сентября было в очередной раз зафиксировано опасное приближение российских ударных дронов к украинским атомным электростанциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии.

В частности команды специалистов МАГАТЭ на Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях сообщили, что слышали взрывы и выстрелы в ночь с 9 на 10 сентября. Также эксперты сообщили о звуках пролета дронов возле городов Нетешин и Вараш - в этих городах возле АЭС базируются наблюдатели Агентства.

В частности, возле Хмельницкой АЭС было обнаружено девять дронов, которые пролетали в трех километрах от города расположения экспертов МАГАТЭ. 13 беспилотников было обнаружено на расстоянии нескольких километров от Ровенской АЭС.

" Хотя сообщений о каком-либо прямом влиянии на ядерную безопасность и защищенность на двух объектах не поступало, генеральный директор Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, - ред.) отметил, что любая военная деятельность вблизи АЭС может поставить ее под угрозу и должна быть немедленно прекращена", - говорится в сообщении.