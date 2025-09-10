Небезпечне наближення: МАГАТЕ зафіксувало російські дрони біля двох українських АЕС

В Україні вночі з 9 на 10 вересня було вчергове зафіксоване небезпечне наближення російських ударних дронів до українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії.

Зокрема команди спеціалістів МАГАТЕ на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повідомили, що чули вибухи та постріли в ніч з 9 на 10 вересня. Також експерти повідомили про звуки прольоту дронів біля міст Нетішин та Вараш - в цих містах біля АЕС базуються спостерігачі Агентства.

Зокрема, біля Хмельницької АЕС було виявлено дев'ять дронів, які пролітали за три кілометри від міста розташування експертів МАГАТЕ. 13 безпілотників було виявлено на відстані кількох кілометрів від Рівненської АЕС.

" Хоча повідомлень про будь-який прямий вплив на ядерну безпеку та захищеність на двох об'єктах не надходило, генеральний директор Гроссі (гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, - ред.) наголосив, що будь-яка військова діяльність поблизу АЕС може поставити її під загрозу і має бути негайно припинена", - сказано у повідомленні.