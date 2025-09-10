ua en ru
РФ атаковала Винницкую область ракетами: есть попадания

Среда 10 сентября 2025 07:08
РФ атаковала Винницкую область ракетами: есть попадания Иллюстративное фото: РФ атаковала Винницкую область ракетами (Telegram ГСЧС)
Автор: Марина Балабан

В Виннице были слышны взрывы. Есть попадания в промышленные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Винницы Сергея Моргунова и председателя Винницкой ОГА Натальи Заболотной.

По информации руководительницы ОГА, есть попадания в гражданские промышленные объекты.

Информации о пострадавших не поступало.

Воздушная тревога в области продолжается.

"Больше информации - позже. Находитесь в безопасных местах до отбоя", - написал Сергей Моргунов.

Винницкая область стала одной из украинских областей, которые российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами утром 10 сентября.

Ракеты фиксировались в Киевской области, на востоке Житомирщины, двигались в сторону Киева и Житомира, а также западных областей. Угроза удара была для Львова и Закарпатья.

Также в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за вражеских "Шахедов"

