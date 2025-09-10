ua en ru
Ночной налет дронов и ракеты под утро: главное об атаке по Украине и "Шахедах" в Польше

Среда 10 сентября 2025 07:10
Ночной налет дронов и ракеты под утро: главное об атаке по Украине и "Шахедах" в Польше Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала Польшу и Украину дронами и ракетами (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Этой ночью не только Украина находилась под комбинированной атакой российской армии. Вражеские ударные дроны также атаковали и Польшу.

РБК-Украина рассказывает главное, что известно о ночной атаке РФ по Украине и Польше.

Главное

  • РФ запустила десятки дронов и ракет этой ночью;
  • ударные БПЛА нарушили воздушное пространство Польши;
  • в Польше закрывали 4 аэропорта, под угрозой были три воеводства;
  • в Украине взрывы раздавались в Киеве, Виннице, Луцке и Житомире.

Чем атаковала Россия

Российская армия сначала запустила несколько групп ударных дронов с разных направлений. Вражеские беспилотники двигались с востока и юга в направлении западных областей.

Около часа ночи, 10 сентября, стало известно, что "Шахеды" пересекли границу Украины с Польшей. Таким образом российские дроны атаковали страну НАТО - Польшу.

А уже под утро среды Воздушные силы сообщили о группе крылатых ракет. Часть из них зашла в воздушное пространство Украины с севера, а часть с юга. Ракеты двигались также в западном направлении.

"Шахеды" в Польше

Оперативное командование Вооруженных сил Польши официально подтвердило, что над Польшей фиксировались вражеские цели. В частности, была поднята авиация и приведены в высшую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания Польши.

Из-за угрозы со стороны российских дронов в Польше временно закрыли воздушное пространство сразу четырех аэропортов. Сначала ограничения касались "Жешува", но впоследствии перечень расширили до "Люблина", "Варшавы" и "Модлина". По информации польских военных, под наибольшей угрозой находились Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие против вражеских целей и он получил непосредственный отчет от оперативного командующего.

Взрывы в Украине

Во время "Шахедной" атаки взрывы раздавались в Киеве, Львове и Луцке. Однако по состоянию на 07:00 о последствиях не сообщалось.

А уже около шести утра Украина находилась под массированной атакой крылатых ракет. На этот раз о взрывах мониторы писали в Житомире, Луцке, Калуше и Винницкой области.

Сейчас известно, что в Винницкой области попадание в гражданские промышленные объекты. Однако по состоянию на 07:00 информация о пострадавших не поступала. Несмотря на это - местных просят находиться в укрытии.

Обновлено в 07:46

Также известно, что силы ПВО на Кировоградщине работали по вражеским "Шахедам". В общинах области обошлось без последствий.

Подробно о налете российских дронов на Польшу - читайте в материале РБК-Украина.

Польша Война в Украине Атака дронов
