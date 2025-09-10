ua en ru
Комбинированный удар РФ по Хмельницкой области: в ОВА показали видео последствий обстрела

Среда 10 сентября 2025 12:32
Комбинированный удар РФ по Хмельницкой области: в ОВА показали видео последствий обстрела Фото: войска РФ атаковали Хмельницкую область дронами и ракетами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска во время ночной атаки нанесли по Хмельницкой области комбинированный удар с использованием ударных дронов и ракет. В ОВА показали видео последствий вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

По его словам, основной удар врага пришелся по городу Волочиск. Сообщается, что враг попал в складские помещения производственных мощностей.

Повреждены также автозаправка, транспорт и жилые дома - выбиты окна. В результате атаки разрушена швейная фабрика.

Он также добавил, что сейчас известно о трех раненых гражданских. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, один человек госпитализирован с травмой шеи. Жертв нет.

"На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются", - добавил Тюрин.

Обстрел Украины 10 сентября

Сегодня Россия массированно атаковала Украину, особенно западные регионы. Взрывы были слышны в Луцке, Киеве, Львове, Виннице и ряде других городов.

Часть дронов залетела на территорию Польши, где впервые было зафиксировано их уничтожение. Из-за атаки польской стороне пришлось временно закрывать аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал о взрывах и работе ПВО в городе. Также дроны били по Бурштыну в Ивано-Франковской области, сообщалось о взрывах в Виннице. В результате атаки РФ в Черкасской области повреждена линия электропередач.

Подробнее об атаке россиян на Украину 10 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

