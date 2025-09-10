В результате ночной атаки РФ в Черкасской области повреждена линия электропередач
В ночь на 10 сентября Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. Силы ПВО сбили над Черкасской областью две ракеты и около десяти дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую областную государственную администрацию.
Несмотря на успешную работу ПВО, в Черкасской области зафиксированы последствия для инфраструктуры и частного сектора.
В Золотоношском районе взрывной волной повреждены пять домов и автомобиль, разрушена хозяйственная постройка, погибли две коровы. Пожар удалось ликвидировать.
В Звенигородском районе обломками повреждены окна в пяти зданиях, а также линия электропередач, которую уже восстанавливают ремонтные бригады.
Травмированных среди гражданского населения нет. Обследование территории и ликвидация последствий продолжаются.
Взрывы в Украине
Во время "Шахедной" атаки в ночь на 10 сентября взрывы раздавались в Киеве, Львове и Луцке.
А уже около шести утра Украина находилась под массированной атакой крылатых ракет. На этот раз о взрывах мониторы писали в Житомире, Луцке, Калуше и Винницкой области.
Подробно о налете российских дронов на Польшу в ночь на 10 сентября - читайте в материале РБК-Украина.