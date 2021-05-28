Названі нові ціни на газ, а в ТКГ заговорили про перенесення переговорів з Мінська: новини за 27 травня

Постачальники назвали базові річні ціни на газ, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук виключає переговори по Донбасу в Мінську, біля Ocean Plaza в Києві стався потоп. Детальніше про те, що сталося в четвер, 27 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Кравчук виключає переговори щодо Донбасу в Мінську: маємо шукати інший майданчик

Переговорів ТКГ (Тристоронньої контактної групи) з мирного врегулювання на Донбасі більше не буде в Мінську. Сторони мають шукати інший майданчик. Про це заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. За його словами, очевидно, що ТКГ не зможе збиратися в Мінську, оскільки українські літаки не літають до Білорусі.

У відповідь на це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кравчук не може вирішувати питання про можливе перенесення засідань ТКГ. За його словами, "не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати ТКГ".

Суд закрив адмінпровадження проти Тупицького

Голосіївський райсуд Києва оголосив про закриття справи про притягнення до адміністративної відповідальності екс-голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Суд закрив провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією.

У коментарі "Суспільному" адвокат Тупицького Олександр Телешецький зазначив, що суд закрив справи через брак доказів вчинення правопорушень.

До 13,50 гривень за кубометр. Постачальники назвали базові річні ціни на газ

Газопостачальні компанії почали оприлюднювати базові річні тарифи на газ. Також визначили місячні ціни газу на червень 2021 року.

Так, місячні пропозиції компаній визначені в розмірах від 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр. Річні пропозиції постачальників варіюються від 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр.

На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український військовий Максим Польовий. Він був командиром батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Повідомляється, що Польовий воював з 2014 року, пройшов бої за Дебальцеве. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

В ОПЗЖ назвали свого кандидата в президенти на наступних виборах

У партії "Опозиційна платформа - За життя" назвали свого кандидата в президенти і перший номер на наступних виборах ВР. Це нардеп Юрій Бойко.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Він вважає, що санкції та кримінальні справи щодо представників політсили нівелювали всі негаразди між її керівництвом.

За арешт Лукашенка оголосили винагороду. Опозиція хоче зібрати 11 млн євро

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро на винагороду за арешт Олександра Лукашенка. За два дні вже зібрали 126 000 євро.

Повідомляється, що колишній кандидат на виборах президента Білорусі в 2020 році Цепкало оголосив акцію "Все або нічого". В її рамках мають намір зібрати 11 млн євро, які будуть переведені фізичній особі або групі осіб за арешт Лукашенка. За словами Цепкало, гроші зможуть отримати представники правоохоронних органів або громадянського суспільства, які затримають "злочинця №1".

Кім Чен Ин назвав ситуацію в КНДР "найважчою в історії"

Лідер КНДР Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її "найважчою в історії". За його словами, досягненнями КНДР зобов'язана "беззавітній відданості і героїчній боротьбі" робітничого класу.

Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, "вийшовши за рамки стадії захисту" і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання.

У Вінниці випустили під заставу "мажорку", яка збила школяра: хворіє на алкоголізм

Суд у Вінниці відпустив під заставу жінку, яка п'яною збила за кермом позашляховика 13-річного хлопчика, що йшов по тротуару до школи. Постраждала дитина потрапила в реанімацію в дуже важкому стані.

Після скоєння наїзду на школяра у водійки кросовера Haval - перевірили рівень вмісту алкоголю в крові. Виявилося, що він в 16 разів перевищував норму. На слуханні також з'ясувалося винуватиця аварії перебуває на обліку в диспансері у нарколога, оскільки хворіє на алкоголізм.

Потоп біля Ocean Plaza: рух у центрі Києва перекрили (відео)

У Києві 27 травня біля відомого ТЦ Ocean Plaza прорвало трубу. В результаті аварії утворився великий потом і рух в центрі столиці перекрили.

Вода залила всю проїжджу частину, рух транспорту виявився ускладнений. На фото ми можемо побачити, що машини їдуть крізь потоки води.

Україну заллє грозовими дощами зі шквалами: оголошено штормове попередження

Погода в Україні в п'ятницю, 28 травня, буде з опадами у вигляді дощів і гроз. Температура повітря піде на спад у західних областях, тоді як у східних стовпчики термометрів покажуть до +29 градусів.