За арешт Лукашенка оголосили винагороду. Опозиція хоче зібрати 11 млн євро

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро на винагороду за арешт Олександра Лукашенка . За два дні вже зібрали 126 000 євро.

Повідомляється, що колишній кандидат на виборах президента Білорусі в 2020 році Цепкало оголосив акцію "Все або нічого". В її рамках мають намір зібрати 11 млн євро, які будуть переведені фізичній особі або групі осіб за арешт Лукашенка.

За словами Цепкало, гроші зможуть отримати представники правоохоронних органів або громадянського суспільства, які затримають "злочинця №1".

"Людина, яка в нашій країні асоціюється з фальсифікацією виборів, величезною кількістю вбивств і викрадень людей, яка скоїла безліч злочинів проти людяності, включаючи тортури, незаконні депортації та багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося", - зазначив він.

За його словами, у разі арешту Лукашенка гроші будуть переведені на спеціальний рахунок. Він також висловив сподівання, що в правоохоронній та державній системі Білорусі є багато людей, які розуміють, хто є причиною горя білорусів.

Також повідомляється, що за два дні гроші на арешт Лукашенка пожертвували 225 осіб. Загальна сума перевищила 126 тисяч євро.