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Суд закрив адмінпровадження проти Тупицького

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Київ, Четвер 27 травня 2021 13:25
Суд закрив адмінпровадження проти Тупицького Фото: екс-голова КСУ Олександр Тупицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голосіївський райсуд Києва оголосив про закриття справи про притягнення до адміністративної відповідальності екс-голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Суд закрив провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією.

Таке рішення оголосила суддя сьогодні.

Зазначимо, НАЗК направило до суду два протоколи щодо адмінпорушень Тупицького.

"Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького ... за звершення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст.172-6 (порушення вимог фінансового контролю), ч.2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП закрити", - йдеться в рішенні суду.

У коментарі "Суспільному" адвокат Тупицького Олександр Телешецький зазначив, що суд закрив справи через брак доказів вчинення правопорушень.

Нагадаємо, екс-голову Конституційного суду України судитимуть за підкуп свідка в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду в жовтні 2018 року.

Зазначимо, Конституційний суд України тимчасово призупинив виплату заробітної плати колишньому голові КСУ Олександру Тупицкому і іншому судді Олександру Касминину.

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