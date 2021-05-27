До 13,50 гривень за кубометр. Постачальники назвали базові річні ціни на газ
Газопостачальні компанії почали оприлюднювати базові річні тарифи на газ. Також визначили місячні ціни газу на червень 2021 року.
Про це пише "ГазПравда".
Так, місячні пропозиції компаній визначені в розмірах від 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр. Річні пропозиції постачальників варіюються від 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр.
У постачальників ТОВ "ЙЕ енергія", ТОВ "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ", ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" річна і місячна ціни співпадають і дорівнюють, відповідно, 7,99, 8,09 та 11,22 грн за кубометр.
Більшість компаній встановила ціну на газ на червень нижчою за річну пропозицію. Так, наприклад, у ТОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" різниця становить 5 грн за кубометр (8,50 грн у червні проти річної ціни у 13,50 грн).
Однак у кількох постачальників - "ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ", ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ", ТОВ "ГЛАСКОМЕРЦ" - навпаки річна пропозиція є більш вигідною.
Водночас, компанія "КиївГазЕнерджі" досі не оприлюднила свою річну пропозицію та місячну ціну газу на червень. Тепер її чекає перевірка та санкції від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Як відомо, за умовами дії базових річних тарифних планів, ціни на газ протягом 12 місяців можуть змінюватися лише в бік зниження. З 1 травня саме річні пропозиції діють як базові. Всіх споживачів, які раніше користувалися місячними пропозиціями, постачальники автоматично перевели на річні продукти.
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" після скасування ПСО готує нові ціни для постачальників тепла.
РБК-Україна писало, що НАК "Нафтогаз України" готується запропонувати для населення трирічний тариф на газ.