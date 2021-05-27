ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В ОПЗЖ назвали свого кандидата в президенти на наступних виборах

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 травня 2021 08:41
В ОПЗЖ назвали свого кандидата в президенти на наступних виборах Фото: нардеп ОПЗЖ Юрій Бойко (zaggiyia)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У партії "Опозиційна платформа - За життя" назвали свого кандидата в президенти і перший номер на наступних виборах ВР. Це нардеп Юрій Бойко.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, йдеться в матеріалі "Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку".

Він вважає, що санкції та кримінальні справи щодо представників політсили нівелювали всі негаразди між її керівництвом.

"Вже сьогодні можу сказати, що і на президентських, і на парламентських виборах ми будемо єдині. Наш лідер - Бойко - буде нашим кандидатом у президенти і поведе партію першим номером на чергових або позачергових парламентських виборах", - заявив Шуфрич.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити про другий термін президентства поки зарано. Питання про другу каденцію для нього поки неактуальне.

Зазначимо, у мера Києва Віталія Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти. Кілька соратників мера запевняють, що про президентські вибори він зараз не думає.

РБК-Україна писало, що Конституційний суд України продовжує розгляд конституційності звільнення з посади голови КМДА особи, обраної на посаду Київського міського голови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Опозиційна платформа За життя кандидаты Президент
NEWS
"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників
"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників
DAILY
Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку