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Кім Чен Ин назвав ситуацію в КНДР "найважчою в історії"

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Пхеньян, Четвер 27 травня 2021 14:18
Кім Чен Ин назвав ситуацію в КНДР "найважчою в історії" Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Лідер КНДР Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її "найважчою в історії".

Про це він заявив у посланні учасникам VIII з'їзду Об'єднаних профспілок, повідомляє північнокорейське Центральне телеграфне агентство.

За його словами, досягненнями КНДР зобов'язана "беззавітній відданості і героїчній боротьбі" робітничого класу.

"За останні роки, незважаючи на найважчу в історії ситуацію, різко зросли державна міць і статус країни... Зараз нам доводиться вести важку боротьбу в обстановці, коли у всьому відчувається нестача", - заявив Кім Чен Ин.

Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, "вийшовши за рамки стадії захисту" і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання.

Нагадаємо, Адміністрація Джо Байдена має намір домогтися відмови КНДР від ядерної зброї.

Зазначимо, в середині березня Північна Корея провела пуски двох ракет малої дальності.

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