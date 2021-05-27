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Кравчук виключає переговори щодо Донбасу в Мінську: маємо шукати інший майданчик

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Києва, Четвер 27 травня 2021 11:38
Кравчук виключає переговори щодо Донбасу в Мінську: маємо шукати інший майданчик Фото: голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Україна

Переговорів ТКГ (Тристоронньої контактної групи) з мирного врегулювання на Донбасі більше не буде в Мінську. Сторони мають шукати інший майданчик.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, очевидно, що ТКГ не зможе збиратися в Мінську, оскільки українські літаки не літають до Білорусі.

"Тобто ми елементарно не можемо туди потрапити. Таким чином, враховуючи ситуацію, яка склалася, диктаторську лінію і поведінку, яку нахабно демонструє самопроголошений президент Лукашенко, зрозуміло, що ми навіть не можемо розглядати питання про точку обговорення проблем на мінському майданчику. Ми маємо обов'язково шукати інший майданчик. Який? Ми будемо радитися і пропонувати всім, перш за все, ОБСЄ, щоб ми це питання вирішили", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, напередодні пройшли переговори нормандських радників, за підсумками яких стало відомо, що принципових рішень по Донбасу поки немає.

Зазначимо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявляв, що питання про перенесення засідань ТКГ з Мінська нібито є спробою України ухилитися від врегулювання на Донбасі і "поховати мінські угоди".

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