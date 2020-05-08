Призначення Саакашвілі та відмова МВФ від довгострокової програми: новини за 7 травня

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі призначений до Нацради з питань реформ, МВФ відмовився від підписання довгострокової програми з Україною, спортсмени Олександр Усик і Василь Ломаченко потрапили в базу "Миротоворець". Детальніше про те, що сталося в четвер, 7 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

В Україні зростає кількість заражених на коронавірус. За добу кількість нових хворих удвічі перевищує одужавших. У даний момент в країні інфіковано 13691 особу, померли від ускладнень інфекції 340, одужали 2396.

Найбільшу кількість нових заражених виявлено в Одеській, Чернівецькій і Дніпропетровській областях.

Черкаський окружний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради за послаблення карантину у місті.

У США від коронавірусу COVID-19 померли 76 928 осіб. Кількість випадків зараження в США становить 1 292 623.

В Італії заявили про створення вакцини проти коронавірусу, що дозволяє уникнути зараження. Розробники вакцини планують приступити до випробувань на людях нинішньої осені.

МВФ відмовився від підписання довгострокової програми з Україною

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відмовився від підписання трирічної програми з Україною, замість цього боку зосередяться на 18-місячній. Про це на брифінгу заявив представник МВФ Джеррі Райс, передає Reuters.

За його словами, МВФ зосередився на обговоренні з Україною 18-місячної резервної програми в рамках механізму Stand-by, яка надасть уряду більше можливостей для реагування на пандемію коронавірусу.

Зеленський призначив Саакашвілі в Нацраду з питань реформ

Президент України Володимир Зеленський призначив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

"Щиро вітаю Михайла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", - зазначив Зеленський.

Масове тестування на коронавірус і страхування медиків: за що проголосувала Рада

Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила два законопроекти, якими передбачено масове тестування на коронавірус і визначені страхові виплати медичним працівникам, які борються з COVID-19. Деталі – в матеріалі РБК-Україна.

Єрмак про повернення Донбасу: хотіли б до кінця року, але є і план "Б"

Українська влада хотіла б досягти миру на Донбасі та повернення окупованих територій до кінця цього року, але при цьому існує і план "Б", якщо цього не вдасться домогтися. Про це на зустрічі з журналістами розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська влада не буде чекати роками, якщо та сторона не хоче припиняти війну".

СБУ прийшла з обшуками до екс-голови податкової Верланова

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у колишнього голови Податкової служби Сергія Верланова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Facebook.

СБУ підозрює екс-керівництво податкової в "кришуванні" конвертцентрів.

Усик і Ломаченко потрапили у "Миротоворець"

Олександр Усик і Василь Ломаченко останнім часом не виходять зі скандалів, пов'язаними з їх висловлюваннями. Тепер українські спортсмени потрапили в "чорний список" сайту "Миротворець" за те, що знялися у фільмі за участю священиків УПЦ МП, в яких вони агітують за братерство з росіянами і заперечують військову агресію РФ.

Наголошується, що українських чемпіонів "Миротворець" назвав "супротивниками незалежності українського православ'я".

У Карпатах - хуртовина і мороз: намело 15 см снігу

Погода в Карпатах погіршилась, випало 15 см снігу. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Як зазначається, у Карпатах панує хуртовина. Температура повітря зараз опустилась до -3.

Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновить сезон

Чемпіонат Німеччини, перерваний через пандемію коронавірусу, відновиться 16 травня. Відповідна дата була озвучена під час відеоконференції Німецької футбольної ліги (DFL).

Бундесліга відновиться з 26 туру. Першим матчем стане рурське дербі - зустріч дортмундської "Боруссії" з "Шальке-04". Всі матчі будуть проходити за порожніх трибун. Сезон планується завершити до кінця червня.