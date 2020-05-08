Призначення Саакашвілі та відмова МВФ від довгострокової програми: новини за 7 травня

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі призначений до Нацради з питань реформ, МВФ відмовився від підписання довгострокової програми з Україною, спортсмени Олександр Усик і Василь Ломаченко потрапили в базу "Миротоворець". Детальніше про те, що сталося в четвер, 7 травня, - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні та в світі
В Україні зростає кількість заражених на коронавірус. За добу кількість нових хворих удвічі перевищує одужавших. У даний момент в країні інфіковано 13691 особу, померли від ускладнень інфекції 340, одужали 2396.
МВФ відмовився від підписання довгострокової програми з Україною
Міжнародний валютний фонд (МВФ) відмовився від підписання трирічної програми з Україною, замість цього боку зосередяться на 18-місячній. Про це на брифінгу заявив представник МВФ Джеррі Райс, передає Reuters.
За його словами, МВФ зосередився на обговоренні з Україною 18-місячної резервної програми в рамках механізму Stand-by, яка надасть уряду більше можливостей для реагування на пандемію коронавірусу.
Зеленський призначив Саакашвілі в Нацраду з питань реформ
Президент України Володимир Зеленський призначив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.
"Щиро вітаю Михайла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", - зазначив Зеленський.
Масове тестування на коронавірус і страхування медиків: за що проголосувала Рада
Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила два законопроекти, якими передбачено масове тестування на коронавірус і визначені страхові виплати медичним працівникам, які борються з COVID-19. Деталі – в матеріалі РБК-Україна.
Єрмак про повернення Донбасу: хотіли б до кінця року, але є і план "Б"
Українська влада хотіла б досягти миру на Донбасі та повернення окупованих територій до кінця цього року, але при цьому існує і план "Б", якщо цього не вдасться домогтися. Про це на зустрічі з журналістами розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, українська влада не буде чекати роками, якщо та сторона не хоче припиняти війну".
СБУ прийшла з обшуками до екс-голови податкової Верланова
Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у колишнього голови Податкової служби Сергія Верланова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Facebook.
СБУ підозрює екс-керівництво податкової в "кришуванні" конвертцентрів.
Усик і Ломаченко потрапили у "Миротоворець"
Олександр Усик і Василь Ломаченко останнім часом не виходять зі скандалів, пов'язаними з їх висловлюваннями. Тепер українські спортсмени потрапили в "чорний список" сайту "Миротворець" за те, що знялися у фільмі за участю священиків УПЦ МП, в яких вони агітують за братерство з росіянами і заперечують військову агресію РФ.
Наголошується, що українських чемпіонів "Миротворець" назвав "супротивниками незалежності українського православ'я".
У Карпатах - хуртовина і мороз: намело 15 см снігу
Погода в Карпатах погіршилась, випало 15 см снігу. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Як зазначається, у Карпатах панує хуртовина. Температура повітря зараз опустилась до -3.
Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновить сезон
Чемпіонат Німеччини, перерваний через пандемію коронавірусу, відновиться 16 травня. Відповідна дата була озвучена під час відеоконференції Німецької футбольної ліги (DFL).
Бундесліга відновиться з 26 туру. Першим матчем стане рурське дербі - зустріч дортмундської "Боруссії" з "Шальке-04". Всі матчі будуть проходити за порожніх трибун. Сезон планується завершити до кінця червня.